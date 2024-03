Ukry myślą, że kogoś z zachodu będzie to obchodziło. Po co ruskie mieliby tak kontrolować? Bez sensu. Wynik jest znany i tyle. Pewnie dostał info, że może jacyś wandale czy co. Rosja to wielokulturowy i wielonarodowy kraj. Myślicie, ze tak łatwo by było utrzymać taki zróżnicowany kraj? Oczywiście, że nie. Dlatego trzeba to krótko za pysk trzymać. No i to akurat rola Putina. Opowieści o wielkiej wojnie ojczyźnianej też pomagają.