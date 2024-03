Zaraz się zlecą "prawdziwi mężczyźni" wyzywający innych mężczyzn od p... w rurkach.



Kompleksy trzeba jakoś sobie reperować i to że było się bitym przez ojca, przez co wyrosło się na takie chamidło, które myśli że świeci bo ma dużo agresji w sobie do innych. No ale nie drodzy koledzy, to nie tak, że im więcej p... wedle siebie poniżycie, tym jesteście bardziej męscy. To tak nie działa.