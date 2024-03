Wiecie co jest najgorsze? To że chłop nadal nie widzi że to ON spieprzył sprawę i "renomę" swojej firmy. Nie ta laska, która nawet nie napisała o jaką firmę chodzi. To ON jest problemem, do tej pory był buraczanym typem, trzepał hajs, przytulił też z tarczy COVIDowej, żył sobie pewnie w sielance. Ludzie na niego robili, znosili jego występki a tu "pyk". Wszystko się zesrało xD Coś pięknego, ale chłop będzie do Pokaż całość