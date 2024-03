Czyli jednak nie dziennikarze. Chyba że to inni ( ⌐ ͡ ■ ͜ ʖ ͡ ■ )



"Tydzień temu policjanci zostali poinformowani o podejrzanych osobach w okolicy torów kolejowych koło granicy z obwodem królewieckim i elektrowni wodnej na Pasłęce. Zostali zatrzymani i przekazani ABW.



Wtedy okazało się, że to dziennikarze. Jak twierdzą - zabrano im sprzęt, a na polecenie Agencji zostali przetransportowani na granicę i wydaleni z pięcioletnimi zakazami wjazdu do strefy Pokaż całość