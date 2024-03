To zapraszam panie makaron i bidet przodem, my pójdziemy za wami.

A tak na poważnie to nie oszukujmy się. Jesteśmy krajem bez elit, przemysłu, kapitału, technologii, silnej armii i obawiam się, że sojusznicy nas po prostu wydymają i to bez wysiłku. Najgorsze co możemy zrobić to dać się wciągnąć w konflikt na początku. Niech najpierw idą potęgi z bronią jądrową ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )