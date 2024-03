My wywiesiliśmy w 39, bo - z uwagi na walki z Niemcami - nie było innego wyjścia. Skończyło się Katyniem i wywózkami. Zdążyli do 41 wywieźć ok. 800 tysięcy, wróciło ok. 200 tysięcy. Wnioski niech każdy wyciągnie sam. I jeszcze pamiętajcie, że atak Hitlera na ruskich zmienił sytuację. A gdyby ataku nie było, to ile by wywieźli?