Wspaniałe miasteczko. Byłem już dwa razy. Na uwagę zasługuje także okolica. Same widoki po drodze z Rondy do Zahary de la Sierra to tak jakby bogowie grali w kręgle górami. Sama Zahara też warta jest zwiedzenia i poplażowania sobie na dzikiej plaży przy zalewie. Niesamowicie błękitną woda. Pod Rondą jest też wodospad/jaskinia w którym można się kąpać. Polecam w ciemno szczególnie jak ktoś chce sobie zrobić pit stop z Malagii do Sevilii,