Mój dziadek też się chwalił całe życie, że on nigdy do partii nie należał i nigdy władzy nie schlebiał. A po jego śmierci znalazłem papiery w IPN że należał do partii, ale został wydalony, bo przyłapano go kilka razy w parku jak się obnażał i to przed samymi starymi babami wiek 80+ a on wtedy miał lat 30+