"Ostatnie Pokolenie" zbiera środki na swoją działalność poprzez serwis zrzutka.pl jako Fundacja Aktywizmu Klimatycznego. Fundacja to ma właśnie siedzibę na ul. Kruczej 17. Podobnie strona internetowa odsyła do Fundacji jako beneficjenta zbiórek.



Po co im te pieniadze? Przeciez zeby je zarobic tez ludzie musieli wyprodukowac CO2. Jak sa tacy eko, to niech ida do lasu, i jedza borowki.