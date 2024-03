Akcyza na Ukrainie - 180 euro/1000l = 740zł/1000l

Akcyza w Polsce - Benzyny Pb98, Pb95 1 529.00 PLN/m3

Olej napędowy zaw. S do 0,001% 1 160.00 PLN/m3



Na litrze zatem dopłacamy 1,52zł akcyzy do benzyny i 1,16zł do oleju

Na Ukrainie dopłaty te wynoszą 74gr do benzyny i 74gr do oleju



VAT na Ukrainie 20%

VAT w Polsce 23%



CIT na Ukrainie 18%

CIT w Polsce 19%



Opłata paliwowa na Ukrainie - Pokaż całość