Facet jest traktowany w tym kraju gorzej niż ścierwo. To obywatel już nie drugiej a trzeciej kategorii. To on głównie utrzymuje ten burdel, 70% PKB to on wypracowuje. W zamian nie otrzyma nawet minimalnej wdzięczności. Wręcz przeciwnie Państwo zrobi wszystko by wyeksploatować go do końca. Praktycznie zero programów prozdrowotnych dla facetów, 1/3 chłopów nie dożywa do emerytury. To już nie jest śmieszne to jest tragiczne.