Zlitujcie sie - doooość! Dość! Dość o tej dziwnej wojnie, ukrainie i dosc tej propagandy. Dosc! Co mnie zwyklego przegladacza portalu ze smiesznymi obrazkami interesuja jakies skróty broni wrzucane co poł dnia? Mam dosc! Mogą to być i bronie o nazwie SRACZ i mi nie zrobi ŻADNEJ roznicy.