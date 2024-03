Teraz będzie przez rok pieprzyć jakie to cudowne i wspaniałe jego AI nie będzie, po czym odtworzy to co zrobiły już inne firmy i zaprezentuje bota tworzącego streszczenia ustaw, coś jak ten na Wykopie.



A w międzyczasie przeskoczy do kolejnego "niesamowitego" projektu który zrewolucjonizuje świat.