Powiem tak ujj z tym niedźwiadkiem co wyłudza kase tam wszyscy wyłudzają kase. dlatego całe zakopane ma taką opinie a nie inną, ceny oderwane od rzeczywistości. Parodią jest to że ludzie mimo tam dalej nie brakuje przez co biznes janusze mają używanie i jeszcze bardziej podwyższają cenę i mimo to dalej ludzi nie brakuje, to jakiś cyrk normalnie.



Od pewnego czasu to nie jest już turystyka dla normalnych ludzi tylko splendor finansowy Pokaż całość