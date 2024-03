Czyli co? Niechęć do braci Ukraińców to efekt wrogiej propagandy, a miłość do nich jest 100% organic? Polacy byli podzieleni w sprawie Ukrainy i Ukraińców na długo przed wojną. Można oczywiście wszystko z czym się nie zgadzamy wrzucać do worka z napisem "ruska propaganda", ale na tym właśnie polega propaganda. ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )