Elektryki mają sens tylko w rowerach. Jak jest w mieście dobra infra, to można w dzień zrobić 100 km za 1 PLN. A z tego maksymalnie to ile może rząd ukraść? Maksymalnie jakieś grosiki.



A jakbym to teraz na benzynie miał robić, to rząd okrada mnie na jakieś 20 zł na każdych 100km!



No ale sens jest w mieście tylko, gdzie jest infra i rowerem jest szybciej niż autem.