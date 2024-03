Nic bardziej nie wkurza niż to, że twój "wielki protest", który planowałeś z wypiekami na twarzy przez pół roku, kreśliłeś na tablicy różne bohaterskie scenariusze i zwroty akcji, widziałeś siebie w świetle kamer i reflektorów kończy się po niecałej minucie

Skoro jest to poruszane w mediach, skoro to komentujesz, to znaczy że ich cel został osiągnięty.