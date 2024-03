"- Ten mężczyzna jest przez nas regularnie karany mandatami w wysokości od 100 do 300 złotych. "Pan miś" nie chce się dostosować do określonych wymogów, jednak zaapelowaliśmy do niego..."



To brzmi jak skecz z Monty Pythona. Gość jest recydywistą a nasze "służby" mogą jedynie "apelować" czyli prosić go żeby łaskawie przestał łamać prawo