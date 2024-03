Pięknie napisane w artykule, że autorytarne monarchie pruska i r0syjska uważały siebie za wroga zachodniej cywilizacji. Tak jest w mentalności obu krajów do dzisiaj.



Doprecyzowaując, Schröder jest najbardziej znanym z tysięcy ogniw łączących starych szojuszników. I w żadnym razie nie można traktować go jak pachołka, bo to przedstawiciel wyrachowanej i zaplanowanej współpracy niemiec z kacapstanem na wielu płaszczyznach. Najlepszym na to dowodem jest że nigdy nie usunięto go z SPD.