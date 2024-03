Kluczem do wyjaśnienia jest słówko niskoemisyjny. W artykule piszą tylko o jednym zakładzie od wodoru zielonego, czyli takiego z procesu elektrolizy, przy użyciu zielonej energii. Jak mówią o niskoemisyjnym to z reguły chodzi o reforming parowy, który, inaczej niż sie zwolennikom tego paliwa wydaje, jest procesem silnie emisyjnym i wymaga gazu ziemnego jako paliwa. Putin bardzo to lubi.