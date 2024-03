Wysłanie wojska na Ukrainę (albo dalej) to pewny sposób na sprowadzenie wojny na terytorium NATO, w tym Polski. Wspieranie Ukrainy, przy równoczesnym zbrojeniu się, może nie oddala widma wojny w pełni, ale na pewno zmniejsza jej prawdopodobieństwo. Wbrew temu co mówią media, to nie jest nasza wojna. To wojna Rosji z jej byłym satelitą, niezreszonym w NATO.