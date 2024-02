Pierwszy lot Turkish Airlines z Pyrzowic do Stambułu był zaplanowany na 3 marca 2023. W Katowice Airport wszystko było gotowe: tureckie linie miały już nawet biuro w Pyrzowicach. Samoloty do Turcji trafiły jednak do Krakowa, decyzją polityczną. "Ktoś po prostu przystawił Turkom pistolet do głowy"