Spoko system jest tak skonstruowany że albo płacisz 1k i masz spokój albo idziesz do sądu może wygrasz 1k albo koszta wzrosną do 10k, a w sądzie to ruletka, może ktoś będzie miał zły dzień albo biegły to były policjant, słowo policjanta pond nagrania, plus nerwy i strata czasu, zabawa dla pasjonatów, ewentualna walka o punkty