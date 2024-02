przypominam, że Jaro Kaczyński spotykał się wódeczkę z agentem KGB także to prawackie oburzenie "kontaktami z Rosją" jest bardzo wybiórcze



a co do gościa, patrząc po wiki to trudno pewnie w Polsce znaleźć wielu innych kandydatów którzy mieli by porównywalne doświadczenie

chłop się po prostu nadaje na to stanowisko