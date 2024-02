A najgorsze jest to, że jest to wysiłek całkowicie źle skierowany. Nic co EU zrobi samodzielnie nie zatrzyma globalnego ocieplenia. Zamiast działań pozorowanych, które pochłoną mnóstwo zasobów, należałoby faktycznie spróbować przygotować się na nadchodzące zmiany. Na całkowitą samodzielność energetyczną, na rozwój rolnictwa odpornego na susze, powodzie i ciągłe katastrofy (uprawy hydroponiczne?)

Na zabezpieczenie granic przed masowym napływem migrantów z Afryki. To co teraz się dzieje to jest nic w porównaniu do tego,