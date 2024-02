Nie żebym wiedział na 100 procent, ale to nie jest przypadkiem tak, że ciężarówką się bardziej opłaci zawieźć gdzieś zamówione 20ton za granicę? Może część czeka w kolejce na statek, a część leci np. na Francję?

Plus, wzdłuż wagonów widać poustawiane oznaczenia, pracowników służby celnej i przygotowane próby do badań dla odbiorców, więc nie rozumiem skąd podejrzenia.