Tak naprawdę to wychodzi na to że powstanie życia jest po prostu wypadkową wielu możliwości,które tworzą niezliczone ilości gwiazd w różnych kombinacjach i układach.Po prostu jest to możliwe bo jest tego tyle że gdzieś musi się to wydarzyć. Jeśli dużo osób chodzi w róznych sytuacjach i środowiskach to w końcu ktoś się przewróci tylko dlatego że istnieje taka możliwość przy dużej ilości potórzeń