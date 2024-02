SOP niczym BORowiki sieją śmierć na drodze. Parę lat temu w drodze do Władysławowa (jeszcze za PISu) to prawie byśmy z idiotami się nie zderzyli bo jechali przeciwnym pasem ruchu z kilkaset metrów próbując nagle zjechać za wyspę.



To powinno się bezwzględnie karać wywaleniem ze służby.