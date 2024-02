Sytuacja wydarzała się 23 lutego ok. godz 20:00 w Krakowie na skrzyżowaniu ulic Malborskiej i Walerego Sławka, szedłem chodnikiem słuchając podcastu w słuchawkach dousznych (bez żadnego zataczania się/nie przechodząc przez czerwone światło ani nic takiego – wspominam o tym na nagraniu że szedłem normalnie chodnikiem - po prostu nie było żadnego powodu żeby mnie kontrolować) i przede mną zatrzymała się policyjna furgonetka - włączyli światła, i wyszło z niej i podeszło do mnie 4 policjantów. Wydaje mi się, że nie przedstawili się na początku, a na pewno nie w sposób umożliwiający odnotowanie tych danych więc nie zastosowali się do obowiązującego par. 2 ust. 1 Rozp. Rady Ministrów z dnia 8 lis. 2023 (wogóle byłem mega zaskoczony że podeszli do mnie, myślałem że na jakaś interwencje przyjechali do któregoś domu w momencie jak się samochód zatrzymywał, wiec kilka sekund myśle minęło zanim ogarnąłem że mówią do mnie). Policjant wspomniał coś, że w okolicy odbywa się handel narkotykami(na filmiku wspomina zresztą o tym ponownie i pyta się czy posiadam substancje zakazane - poprostu wtf?) no i że będą przeprowadzać kontrole, byłem mega zaskoczony(wspominam o tym na nagraniu) więc ciężko mi teraz przypomnieć co dokładnie powiedział. Generalnie od samego początku było widać, że działają z pozycji siły i nie jest to interwencja żeby zobaczyć "czy wszystko w porządku u obywatela", tylko taka żeby pokazać kto oni są i kto tu rządzi.