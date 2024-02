grobowo poważna gadka Tuska i potem to samo o najtrudniejszym egzaminie mówi Hołownia, bo byli w niepewności nie wiedząc co postanowi król europejski, a teraz pobite gary! Widać, że widzą co ma być grane, ale nie są na tym poziome by wiedzieć wszystko i jak jutro powiedzą no Tusk na jutro dwie brygady do Kijowa, to oni to bez szmerania wykonają.