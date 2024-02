Na miniaturce suma wszystkich prawackich strachów - szczypawki, Ukraina i LGBT. Na mikrofonie jakaś stara zdewociała wariatka, pieprząca szurskie kocopoły. "Promocja szczepień" STRASZNE. "Szacunek dla ludzi LGBT". STRASZNE. No normalnie upadek cywilizacji. Jeśli to gówno wejdzie na główną, to będzie to oznaczało ostateczny upadek tego syfiastego portalu.