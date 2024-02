Gazeta widzę bardzo powściągliwa, wiele czytałem o tej sprawie.

Ci policjanici, delikatnie mieli zapędy na te małolatki a wypadek się zdarzył, gdy jechali nie w stronę komendy czy miejscowości a w stronę lasu.

O tym gazeta nie wspomina

Tam było wiecej zeznań, jak chociażby zeznania pewnego chłopaka, który jasno sugerował, co tam się zdarzyło przed wypadkiem na miejscu interwencji.

No ale sprawa jest tylko o to, ze po wypadku zobaczyli, ze dziewczyny Pokaż całość