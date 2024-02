Na miejscu użyto syren i odtworzono dźwięki wybuchów

Obornik na plus ale:Czy te dźwięki były słyszalne też dla innych mieszkańców? Jeśli tak to jest to zwykłe #!$%@?ństwo.Nam się mówi żeby powstrzymać się od fajerwerków w sylwestra a tu co się odwala?Na pewno okoliczni mieszkańcy byli wniebowzięci słysząc syreny i dźwięki wybuchów. Jawne robienie kurtyzany z logiki