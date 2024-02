W Rosji mówią, że "jak się boi to szanuje". Takie powiedzenie mają. I jestem jeszcze w stanie zrozumieć, że ten stepowy zakąpleksiony lud usiłuje u wszystkich wzbudzać strach, aby czuć, się szanowanym i w ten sposób leczyć kąpleksy. Ale już zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć, że gdy już to osiągną to cieszą się, że wzbudzają u innych strach, po czym za chwilę płaczą, że wszyscy się ich obawiają i to ich Pokaż całość