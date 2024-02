Tyle zachodu dla chorego klona jesionolistnego, który niedługo i tak zejdzie na werticilliozę, albo zjedzą go grzyby nadrzewne. Na odziomku i pniach widać pełno niezabliźnionych ran po odciętych pędach, na jednym z pni pęka kora. Daję mu maksymalnie kilka lat. Najlepiej byłoby go po prostu wyciąć bo to obcy gatunek inwazyjny, który zagraża naszej florze. Miałoby to sens w przypadku naprawdę cennych drzew, ale to drzewo to zwykły chwast.