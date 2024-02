Ta grupa ludzi już dawna powinna być zasymilowana z Mołdawią lub Ukrainą. Nie mogę pojąć jakim cudem do dzisiaj to tam przetrwało. Przecież te ich polityczne brykanie z przynależnością do rossiiiji rozbudzane przez jakieś kolejne samozwańcze władze to tylko wyrządzanie krzywdy zwykłym zjadaczom chleba którzy mają politykę w dupie i chcą tak po prostu normalnie pracować i żyć w jakimś stabilnym systemie państwowym.