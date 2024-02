#!$%@? nie tłumaczenie, jakim cudem oni sprzedają kaszki z certyfikatem ekologicznym unijnym, czy polskim jak zostały wyprodukowane na ukrainie? przecież tam nie ma systemów certyfikacji unijnej ekologicznej, to, że w tej kaszce może nie być pozostałości ŚOR to ok, ale produkcja ekologiczna a produkcja bez pozostałości to 2 różne systemy. W eko produkcji w UE w tym w polsce kontrola jest w całym systemie produkcji od nasion, gleby, całego sezonu wegetacyjnego aż Pokaż całość