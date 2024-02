"To, co nam najbardziej zagraża w perspektywie 3-5 lat, to są działania o charakterze hybrydowym czy jakieś rakiety manewrujące, które mogą niby zabłąkać się w Polsce" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 gen. Roman Polko - były dowódca GROM-u.