Pigułka dzień po, pigułka dzień przed. To są prawdziwe problemy nad którymi debatuje nasz rząd, w momencie gdy wszystko do okoła się wali i pali. Tyle dobrego że posłanki lewicy potańczyły sobie w sejmie, przez to bęzyna staniała i spadła inflacja, ale za to emisja CO2 wzrosła niestety.