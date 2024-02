Sławuś to retoryczna i merytoryczna słabizna. Co udowodnił nawet Petru który żadnym wybitnym mówcą nie jest, a rozjechał go dwukrotnie w dyskusji, w tym raz na jakimś wiecu Konfiarzy. On może robić wrażenie na kucykach z tic toca gdzie wykuje jakieś populistyczne bzdury na pamieć, w realnym świecie już malutki jest i piszę to poniekąd ze smutkiem bo mimo że ma katolicki gwóźdź wbity w mózg, to jednak należy do tej brardziej Pokaż całość