Uzbekistan tak jak Polska to kraj z komunistyczną przeszłością i umiarkowanie religijnym społeczeństwem. Chociaż Uzbekistan jest wyraźnie biedniejszy niż Polska to młode kobiety nie narzekają i rodzą 3x tyle dzieci co Polki. Dokładnie 887 tys. w porównaniu do 272 tys. w Polsce.