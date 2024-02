Najlepsze są te bioroboty co już mają pełen wachlarz argumentów jak:

-Polski rolnik to multimilioner

-Polski rolników sam kupował ukraińskie zboże by mieszać z swoim

-Polski rolnik za Kopiejki nie protestuje pod białorusią

-Polski rolnik to onuca



A jak zapytasz o dowód na te rewelację to ZAWSZE odpowiedzą tak samo:

NIE WIDZIAŁEŚ ICH TRANSPARENTÓW? NIE MÓW ŻE TYLKO KILKU BO WSZYSCY JE WIDZIELI XDDD

A gdy się zapytasz o te transparenty to Pokaż całość