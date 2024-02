Nie dość że propaganda w drugą stronę to nic nowego nie powiedzą poza tym co powiedzieli na TVN w Faktach. Kompletnie nie ma sensu oglądać TVP. Wcześniej nawet pomiędzy siermiężną, toporną propagandą powiedzieli coś ze świata lub coś o inwestycjach infrastrukturalnych gdzie TVN to pomijał milczeniem bo nie było to dla nich wygodne. A teraz? Kompletnie nie ma sensu oglądać TVP bo informacje są TE SAME co na TVN. Nic nowego. Nic. Pokaż całość