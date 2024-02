Stopniowo podgrzewano żabę, aż doszło do momentu gdzie mam wrażenie, że ruscy, jakich by nie mieli strat, to i tak będą popierać tą inwazję, niestety.



Głupi zaślepiony naród, wolą wybrać pewną rzeź i uwalić sobie demografię na dziesięciolecia niż zorientować się że są zabijani masowo przez widzimisię Putina. Nie żebym ich żałował, ale oby nie doszło do tego że zostaną postawieni pod ścianą i włączą opcję all-in, cokolwiek by to znaczyło