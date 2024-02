Od kilku lat pracuję nad swoją grą typu roguelite gdzie będziecie w stanie tworzyć swoje zaklęcia. Jest ona zainspirowana głównie przez Dead Cells, Wizard of Legend, Binding of Isaac, Hades oraz wiele innych popularnych gier tego typu jak np Risk of Rain, Enter the Gungeon, Neon Abyss, Noita, Skul: The Hero Slayer czy Astral Ascent.

Jeśli gra się podoba to zapraszam również do dodania jej do wishlisty (listy życzeń). Bardzo by mi to pomogło! Będzie mi również bardzo miło jeśli zagracie i zostawicie jakikolwiek feedback (negatywny jest zawsze najlepszy, abym wiedział co powinienem poprawić, na czym się skupić, itd).