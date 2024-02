ukry nagle zdziwione, ze nikt nie chce ich produktow ze znakiem jakosci ruski mir i jeszcze drą #!$%@? ze moskal ich bije, to trza brac bez gadania, a bylo nie pchac sie do tego moskala i polakow na pal nie wbijac swego czasu, to byscie moze byli w lepszej sytuacji. a teraz japa tam i grzecznie poprosic o pomoc, a nie z ryjem, bo #!$%@? sami swieci nie byliscie.