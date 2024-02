Kto w ogóle mógł wpaść na pomysł by zrobić test na wyborach prezydenckich. Najlepiej zrobić ogólnonarodowy test takiego systemu gdzie wybieramy cokolwiek nawet nic nie znaczącego, czy wolisz Wielkanoc, czy boże narodzenie albo jakieś inne statystyczna informacja, zrobić takie coś co miesiąc by poprawiać błędy i jak efekt końcowy będzie zgodny z założeniami bezpieczeństwa i brak błędów będzie powtarzalny to można wprowadzić na normalne wybory.