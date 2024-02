Co za fircyk. Byle do kamery się uśmiechnąć, palnąć, że jest cool i do następnego ujęcia się szczerzy. To nic, że nie wyśle do jakiegoś randomowego gościa dokumentów. W TV pokażą, że obiecał to pewnie to zrobił, pomyślał wyborca KO. Kołodziejczak na premiera!