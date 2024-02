Brandzlowanie sie do propagandowych filmow z czasow prl to niezrozumiale zjawisko.

Polska nie byla zadna potega w przemysle, a najwiecej za prlu kradli robole.

Wtedy to sie nazywalo zaradnoscia i zalatwianiem, a bylo zwykla kradzieza.

Swiat poszedl do przodu, a Polski przemysl do lat 90 zostal w latach 70.

Nie bylo co sprzedawac ani co.krasc w 89. Bo albo bylo przestarzale albo spoleczenstwo juz to rozszabrowalo.