Bo ma rację. Ciężko to przyznać ale tę wojnę nie może nikt wygrać. Jak wygra Ukraina to rozbrykają się inne kraje a to kolejne wojny i kolejny nieprzewidywalny tyran w Rosji bo obecnego za przegraną by moment odsunęli. Jak wygra Rosja to apetyt urośnie na inne kraje dlatego musi dostać w dupę i nie mieć mobików na kolejne lata.. Ukraina zapłaci straszną cenę za to ale taka jest cena polityki otwartości na Pokaż całość